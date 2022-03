Von Cramon: Pas prillit shpresojmë të ketë lëvizje për liberalizimin e vizave

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon, ka thënë se pas muajit prill mund të shihet nëse do të merret ndonjë vendim sa i përket zhbllokimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.

Në një intervistë për Interaktivin e KTV-së, ajo ka thënë se ndonëse është një proces i vonuar pasi siç shprehet ajo, Kosova ka kaluar nëpër të gjitha reformat, ka lëvizje nga Qeveria holandeze.

Qëndrimin e Holandës dhe Francës sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, Von Cramon e ka lidhur me azilkërkuesit nga Shqipëria.

“Nuk e kam idenë sesi po zhvillohet debati i brendshëm në fushatën zgjedhore franceze. Franca e përdor aspektin e Kosovës përherë bashkë me azilkërkuesit shqiptarë, andaj ata gjithmonë e përdorin këtë për debatin e brendshëm. Mendoj se nga debati gjeostrategjik duhet të jetë e qartë se Kosova i përket Bashkimit Evropian, se Kosova më shumë se cilido vend tjetër e meriton liberalizimin e vizave, ka kaluar nëpër të gjitha reformat. Dua të them, ne që të dy e dimë se zgjedhjet janë afër, mendoj se më 3 prill apo më 19 prill, se pastaj është raundi i dytë dhe me shpresë, pas kësaj, do të mund të shihnim çfarëdo lloj vendimi që ka të bëjë me zhbllokimin e liberalizimit të vizave. Është e vonuar dhe e di se qeveria holandeze ka lëvizur, porse natyrisht ata kanë parë rritje të numrit të refugjatëve, veçanërisht të azilkërkuesve nga Shqipëria, dhe nuk duan që ta shohin këtë sërish. Andaj, Qeveria në Kosovë duhet që t’i kryej detyrat e saja të shtëpisë dhe duhet të tregojë përsëri, e di i ka përmbushur të gjitha kërkesat teknike, por në aspektin që të sigurojë se janë vendosur të gjithë mekanizmat që mos të ketë njerëz që mund të kërkojnë azil, se nuk do ta braktisin vendin e kështu me radhë”, ka thënë ajo.

Von Cramon më tej është deklaruar edhe në lidhje me punën e Qeverisë së Kosovës, për çka e ka përmendur vendimin e fundit sa i përket krizës energjetike. Por, ajo thotë se ka shumë nivele në të cilat duhet punuar.

“Si pikë e parë, më lejoni që të nënvizoj se mendoj që Qeveria ka bërë një punë të mrekullueshme, duke u munduar që të punojë në nivele të ndryshme. Ka kapërcyer krizën energjetike, që ta sigurojë përshpejtimin e reformave, së shpejti do ta ketë të zbatuar reformën në gjyqësor. Pra ka aq shumë nivele në të cilat duhet të luftojë saqë supozoj se jo problemet e brendshme, por agjenda e brendshme është goxha dominuese”, ka thënë ajo.

Sa i përket dialogut me Serbinë, Von Cramon ka thënë se ka dëgjuar që nga e marta e kësaj jave është arritur përparim.

Ajo ka njoftuar se do të bisedojë me kryenegociatorin dhe të dërguarin e posaçëm në Bruksel në mënyrë që të informohet në lidhje me hapat që janë ndërmarrë deri tani.

“Të ecurit përpara në dialog do të nënkuptonte se jeni pragmatikë, se jeni të vendosur, se do të donit që të shihnit një rezultat sa më parë që të jetë e mundur, dhe pastaj do të mund të flisnim për hapat e radhës. Do të thosha se është bërë punë e mirë, se është dalë me propozime. Kam dëgjuar nga e marta e kësaj jave se është arritur përparim, e kjo është jashtëzakonisht me rëndësi. Padyshim se do të bisedoj me kryenegociatorin dhe të dërguarin e posaçëm në Bruksel kur të kthehem, dhe do të marrë informata të hollësishme aty. Por çfarë kam dëgjuar deri më tani është se janë hedhur hapa të rëndësishëm dhe se tani po punojnë në, le të themi, fazën e fundit”.