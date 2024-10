Von der Leyen viziton sot Kosovën, do të takohet me Osmanin e Kurtin

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sot do të vizitojë Kosovën.

Von der Leyen do të ketë takime të ndara me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministrin Albin Kurti.

Me Osmanin Von der Leyen do të takohet në ora 09:45 dhe pas takimit do të ketë konferencë për media, ndërsa, me Kurtin do të takohet në ora 11:00.

Ndryshe, Von der Leyen është duke qëndruar në Ballkanin Perëndimor nga 23 tetori, së pari ajo vizitoi Shqipërinë ku u takua me kryeministrin shqiptar Edi Rama.

Më pas, më 24 tetor, ajo u takua me presidentin Bajram Begaj, pas kësaj ajo shkoi për në Maqedoni të Veriut dhe e u takua me kryeministrin Hristijan Mickoski dhe presidenten Gordana Siljanovska-Davkova. /teve1