Vota për Vetëvendosjen është votë për Kosovën!

Kësaj të diele Kosova do votojë. Me çka votuesit e sajë do tregojnë se këndë e mbajnë përgjegjës pse partiakët inatxhinjë vendit ia harxhuan një vit të tërë.
Sa u përket partive politike që marrin pjesë në këto zgjedhje, dy prej tyre do i prijnë betejës zgjedhore: Vetvendosja dhe PDK’ja.
Lëvizja Vetvendosje deri tani është dëshmuar si parti që ndërton shtet për qytetarët e jo për pushtetarët.
Por duke qenë kryetari i VV më shumë misionar se sa politikan, i ndodh të mos e vërejë me kohë se edhe në partinë e tij shtohet numri i atyre që politikën e shohin si biznes më fitimprurës. Dhe që pastaj, pasi të pasurohen, të kërkojnë ‘azil’ politik në Shqipëri, atje ku shtetin e drejtojnë hajnat e ‘Rilindjes’.
Ndërkohë, siç duket, PDK’ja është duke dalë nga kthetrat e ‘Klanit Pronto’ dhe ka nisë një rrugëtim të ri që nga partti fitimprurëse për ‘aksionarët’ e saj do e bëjë subjket të rëndësishëm për shtetformimin e mëtejmë të Kosovës.
E sa i përket LDK-së, ajo mbeti parti që vlerë të vetme e ka presidentin e ndjerë historik të Kosovës. Me çka u vet-përjashtua nga e ardhmja e vendit dhe ngadalë u shndërrua edhe vetë në kufomë politike.
Mbase të përballur me këtë realitet, shumë personalitete të kësaj partie, aq shumë u verbëruan sa nuk mund ta fshehin se më të afërt e ndejnë Listën Serbe se sa VV dhe se shpesh herë, veprimet e Kurtit u ngjasojnë me ato të Millosheviqit!?
Po, të dielën Kosova do votojë. Me çka do ketë mundësi të përcaktohet nëse e do të mirën e vetvetes si shtet apo mirëqenien dhe rehatin e atyre që janë mësuar të majmen nga grazhdi i shtetit.
Nga: Kim Mehmeti