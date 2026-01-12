Vrasja e një gruaje nga agjenti i ICE-së në SHBA, vazhdojnë protestat kundër administratës Trump

Mijëra njerëz në New York City marshuan të dielën për të protestuar kundër administratës së presidentit amerikan, Donald Trump dhe të shtënave vdekjeprurëse ndaj Renee Nicole Good javën e kaluar nga një agjent i Imigracionit dhe Doganave (ICE) në Minneapolis, transmeton Anadolu.
Të mbledhur në një cep të Central Park, demonstruesit mbajtën pankarta që denoncojnë fushatën masive të deportimit të presidentit të SHBA-së dhe veprimet e tij të fundit ushtarake në Venezuelë.
Protesta më vonë u zhvendos në jug përgjatë Fifth Avenue deri në Trump Tower, ku demonstruesit bllokuan trafikun ndërsa brohoritën, “Hej, hej, ho, ho, Donald Trump duhet të ikë!” sipas The New York Times.
Një protestues mbante një pankartë me mbishkrimin “Deportoni Kristi Noem përsëri në ferr” që i drejtohej sekretares së sigurisë kombëtare për mbrojtjen e agjentit të ICE-së që qëlloi Good, një shtetase 37-vjeçare amerikane, ndërsa të tjerë përdorën slogane të tilla si “Mos shkelni në N.Y.C.”, “Shkrini ICE-në” dhe “Shkova në gjumë në 2025, u zgjova në 1984”.
– Protesta në të gjithë vendin
Protestat e nxitura nga të shtënat me armë ndaj Good kanë vazhduar në të gjithë SHBA-në, me demonstrues që kanë dalë në qytete nga Verilindja deri në qytetin e Lexington, Kentucky, në Jugun e SHBA-së – një fortesë tradicionale për Trumpin, sipas raportimeve të medias.
Në Florida, turma u mblodhën në qytetin e Orlandos, ndërsa në Pittsburgh, Pensilvani, njerëzit marshuan drejt zyrës lokale të ICE-së në terren.
Në Lexington, tabela dhe flamuj mbushën sheshin e gjykatës së Qarkut Fayette dhe në të gjithë Tennessee-n, gjithashtu në jug, grupet mbajtën një tubim dhe marshuan rreth një milje në një shfaqje solidariteti.
Oficeri i ICE-së, Jonathan Ross, vrau Good pasi administrata Trump rriti në mënyrë të diskutueshme bastisjet e imigracionit në të gjithë vendin, duke përfshirë rritjen e fundit në Minesota.
Zyrtarët e administratës Trump pretendojnë se të shtënat ishin një veprim mbrojtës, ndërsa zyrtarët lokalë e kanë hedhur poshtë këtë version, duke treguar video të gjerë të incidentit, të xhiruar nga kënde të shumëfishta.
Kritikët e Trumpit thonë se gjatë fushatës zgjedhore, ai premtoi se oficerët e imigracionit do të ndiqnin “më të këqijtë e të këqijve” – kriminelë të dhunshëm dhe anëtarë të bandave – por që kur është kthyer në Shtëpinë e Bardhë, në vend të kësaj ka dërguar agjentë për të arrestuar emigrantët që zbatojnë ligjin dhe që kanë jetuar në SHBA për vite me radhë, përfshirë punëtorë, pronarë biznesesh dhe anëtarë të ndershëm të komunitetit.