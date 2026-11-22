Irani synon radarët amerikanë në Bahrein, huthinjtë vazhdojnë sulmet ndaj Arabisë Saudite
Korpusi i Gardës Revolucionare (IRGC) tha se forcat iraniane kishin kryer sulme ndaj sistemeve të radarëve të mbrojtjes ajrore amerikane në bazat ajrore Al-Rafa dhe Awali në Bahrein. Megjithatë, autoritetet e Bahreinit thanë se sulmi goditi një strukturë industriale civile, e cila u përfshi nga flakët, dhe dënuan fuqimisht sulmet iraniane.
Jordania iu bashkua dënimit, me Ministrinë e saj të Jashtme që e quajti sulmin ndaj strukturës së Bahreinit një “përshkallëzim të rrezikshëm”, një shkelje të rëndë të sovranitetit të shtetit të Gjirit dhe një kërcënim për sigurinë rajonale, duke shprehur solidaritet të plotë me Manaman.
Ndërkohë, IRGC njoftoi se kishte rrëzuar një dron amerikan MQ-9 dhe një dron MQ-1 Predator në incidente të ndara mbi Ngushticën e Hormuzit.
Zëvendëskryetari i Parlamentit iranian Hamidreza Hajibabaei akuzoi Presidentin e SHBA-së Donald Trump për fabrikim të statistikave mbi dronët iranianë për të mbuluar humbjet reale ushtarake amerikane.
Sipas fjalëve të tij, të cilat u transmetuan në televizionin shtetëror, forcat e armatosura iraniane jo vetëm që rrëzuan pajisje të përparuara armike, por gjithashtu arritën të kapnin disa mjete ajrore pa pilot të padëmtuara, si dhe pajisje ushtarake të sofistikuara nënujore që tani po analizohen për qëllime inteligjence dhe teknologjike.
Në frontin diplomatik, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se Teherani mund të rihapë Ngushticën e Hormuzit nëse plotësohen kërkesat e tij, por ai përjashtoi shprehimisht mundësinë e transferimit të rezervave të uraniumit të pasuruar 60 përqind të Iranit jashtë vendit.
Për shkak të ndërprerjeve në lundrim në Ngushticën e Hormuzit, vendet fqinje të Gjirit po mbështeten gjithnjë e më shumë në portet në Oman, të tilla si Duqm dhe Sohar, dhe në korridoret tokësore për të ruajtur rrjedhën e mallrave.
Presioni ekonomik
Në vetë Iranin, Presidenti Masoud Pezeshkian paralajmëroi për muaj të vështirë në të ardhmen, duke thënë se vendi po përballet me një “luftë të heshtur ekonomike” që ai tha se ishte më e rëndë se një luftë në të cilën u qëlluan raketa, ndërsa bllokada amerikane e porteve iraniane po dëmtonte më tej ekonominë.
Pavarësisht presionit, ministri iranian i Bujqësisë Gholamreza Nouri tha se rezervat e vendit të ushqimeve bazë ishin mbi normalen, duke hedhur poshtë shqetësimet në lidhje me racionimin e mundshëm të bukës ose rritjen e çmimeve.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan paralajmëroi gjithashtu për pasojat gjithnjë e më të rënda ekonomike të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, duke bërë thirrje për një armëpushim.
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, i cili po udhëheq fushatën e presionit ekonomik të Uashingtonit për të detyruar Teheranin të ndalojë sulmet ndaj anijeve dhe të rihapë Ngushticën e Hormuzit, konfirmoi se ai ende jetonte në një bazë ushtarake amerikane për shkak të kërcënimeve që lidhen me Iranin. Teherani më parë ka mohuar akuzat se po planifikon sulme ndaj zyrtarëve në tokën amerikane.
Ndërkohë, senatorja demokrate Kirsten Gillibrand e New York-ut u ka kërkuar komisioneve përkatëse të Senatit përgjigje të qarta nëse inteligjenca artificiale është përdorur në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit gjatë përzgjedhjes së objektivave, duke paralajmëruar se gabimet në sisteme të tilla mund të çojnë në viktima civile, duke kujtuar sulmin e shkurtit në një shkollë vajzash në Iranin jugor që vrau më shumë se 170 persona.
Kritika ndaj Teheranit erdhën edhe nga Bejruti, ku Presidenti libanez Joseph Aoun, në një fjalim në prag të Ditës së Pavarësisë, bëri thirrje që Izraeli të tërhiqet nga jugu i vendit, por gjithashtu dënoi ndërhyrjen e “qarqeve me ndikim nga regjimi iranian” në punët e brendshme të Libanit përmes armëve dhe vendimeve jashtë kornizës së shtetit libanez.
Huthinjtë thonë se Meka nuk është nën kërcënim, ndërsa sulmet saudite vazhdojnë
Së bashku me operacionet e Iranit në Gjirin Persik, Huthitët e Jemenit të mbështetur nga Irani kanë kryer sulme në territorin saudit për një natë tjetër, duke e mbajtur mbretërinë në gatishmëri të lartë.
Zëdhënësi ushtarak i huthinjve, Yahya Saree, tha se nuk kishte “asnjë kërcënim për Mekën” pasi autoritetet saudite lëshuan një paralajmërim për provincën e Mekës, të cilin e hoqën pak çaste më vonë.
Ndërkohë, mediat pro-Huthi raportuan se një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite kishte kryer një sulm ajror në kryeqytetin e Jemenit, Sanaa.
Forcat qeveritare të Jemenit, të cilat mbështeten nga Riadi dhe po luftojnë Huthitët, ende nuk kanë komentuar mbi akuzat. /tesheshi