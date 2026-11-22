Kur njeriu “vret veten” në tjetër mënyrë:17 të vdekur, 600 në spitale
Të paktën 17 persona kanë humbur jetën, ndërsa rreth 600 persona kanë përfunduar në spitale pasi kanë konsumuar pije alkoolike të dyshimta, të prodhuara ilegalisht në shtetin indian të Manipurit.
Policia ka arrestuar gjashtë persona në lidhje me rastin dhe autoritetet kanë nisur një hetim gjithëpërfshirës për të përcaktuar origjinën dhe përbërjen e pijes kontroverse.
Tragjedia ndodhi në rrethin Chandel, në Indinë verilindore, dhe rastet e para u raportuan më 18 nëntor, kur dy persona nga zona Chakpikarong vdiqën pasi konsumuan alkool.
Numri i të vdekurve vazhdoi të rritej në ditët në vijim. Sipas të dhënave të paraqitura nga Komisioneri i Akcizave të Shtetit të Manipurit, Hungyo Worshang, të paktën 17 vdekje u konfirmuan deri të shtunën, ndërsa afërsisht 600 persona u shtruan në spital.
Gjendja e pacientëve është veçanërisht shqetësuese. Dymbëdhjetë persona janë në njësi të kujdesit intensiv në disa spitale, ndërsa ekipet mjekësore janë vendosur për të monitoruar gjendjen e të sëmurëve dhe për të ofruar ndihmën e nevojshme.
Dyshohet helmim me metanol
Pacientë të shumtë të shtruar në spital kishin simptoma që tregonin helmim të mundshëm me metanol, një substancë jashtëzakonisht toksike që ndonjëherë gjendet në pijet alkoolike të prodhuara ilegalisht.
Megjithatë, autoritetet indiane theksojnë se shkaku i saktë i vdekjes dhe prania e çdo substance toksike nuk janë përcaktuar ende përfundimisht. Rezultatet e analizave mjekësore dhe laboratorike duhet të japin një pamje më të saktë të asaj që ishte në pijen e konsumuar.
Sipas informacionit deri më tani, alkooli në fjalë nuk është prodhuar në distriktin Chandel, por është transportuar nga distrikti fqinj Kakching.
Gjashtë persona të arrestuar, formohet komision hetimor
Policia ka arrestuar gjashtë persona në lidhje me këtë rast dhe ka filluar procedura kundër tyre me dyshimin se janë të lidhur me shitjen dhe shpërndarjen e pijes alkoolike kontroverse.
Autoritetet kanë formuar gjithashtu një komision hetimor prej katër anëtarësh që do të shqyrtojë origjinën e alkoolit, përbërjen e tij kimike, gjetjet mjekësore dhe mjeko-ligjore, si dhe dështimet e mundshme nga institucionet kompetente. Komisioni pritet të paraqesë një raport gjithëpërfshirës brenda një muaji.
Ndërkohë, autoritetet shëndetësore kanë rritur mbikëqyrjen e pacientëve, ndërsa policia ka rritur kontrollet dhe goditjet ndaj shitjeve të paligjshme të alkoolit të bërë në shtëpi.
Kryeministri i shtetit Manipur, Khemchand Yumnam, vizitoi spitalet që trajtojnë viktimat dhe tha se autoritetet do të ofrojnë të gjithë kujdesin e nevojshëm mjekësor, por se ata që janë përgjegjës për tragjedinë duhet të ndëshkohen.
Helmimet masive nga alkooli i prodhuar ilegalisht nuk janë të rralla në Indi. Pijet e lira të shitura jashtë kanaleve të kontrolluara të shpërndarjes mund të përmbajnë metanol dhe aditivë të tjerë të rrezikshëm, dhe pasojat e konsumimit të tyre mund të jenë fatale. /tesheshi