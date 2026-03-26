Vritet një ushtar izraelit në jug të Libanit

Ushtria izraelite ka njoftuar vrasjen e një ushtari në luftimet në jug të Libanit, pasi familja e tij ishte informuar.
Ushtria tha se Ori Greenberg, 21 vjeç, shërbente në njësinë e zbulimit të Brigadës Golani dhe u vra gjatë luftimeve në jug të Libanit.
Njoftimi erdhi pas një deklarate ushtarake që thoshte se një ushtar ishte plagosur dje gjatë një sulmi me mortaja të lëshuara nga Libani drejt trupave izraelite.
Izraeli ka bombarduar Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të vendit që nga një sulm ndërkufitar nga grupi Hezbollah më 2 mars.
Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.094 persona janë vrarë dhe 3.119 janë plagosur në sulmet izraelite që atëherë.
Përshkallëzimi aktual ka ardhur në mes të një ofensive të përbashkët të ShBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila ka vrarë më shumë se 1.340 persona që nga 28 shkurti.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, duke thënë se ato janë të drejtuara ndaj aseteve ushtarake amerikane.