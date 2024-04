Vuani nga problemet me stomakun? Ky është lëngu me tre përbërës që i jep fund dhimbjeve

Në kërkimin e një zgjidhjeje natyrale për problemet me stomakun, si urthi gastriti dhe çështjet me tretjen, një kombinim i veçantë i lëngjeve mund të ofrojë ndihmë të çmuar.

Lëngu i përgatitur nga selinja, karotat dhe mollët është një ilaç i fuqishëm për shëndetin gastrointestinal, falë përmbajtjes së lartë të vitaminave, mineraleve dhe fibrit. Në këtë artikull do të eksplorojmë vlerat e këtij lëngu, duke u mbështetur në të dhëna konkrete nga studime të publikuara.

Selinoja

Selinoja është e njohur për vetitë e saj antinflamatore dhe është pasur me antioksidantë të cilët luftojnë dëmtimin e qelizave. Një studim i publikuar në “Journal of Medicinal Food” tregon se ekstrakti i selinos përmban apigenin, një komponent që ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe mbështet funksionimin e mirë të sistemit tretës (Smith et al., 2018). Kjo bën selinon një përbërës kyç në parandalimin e urthit gastrit dhe uljen e simptomave të tij.

Karotat

Karotat, të pasura me beta-karoten dhe vitamina të tjera, kontribuojnë në shëndetin e mukozës së stomakut. Vitamina A, e cila formohet nga beta-karoteni në trup, është esenciale për riparimin dhe mbajtjen e një linje të shëndetshme mbrojtëse të brendshme të traktit gastrointestinal. Sipas një studimi në “Nutrition Journal”, konsumi i rregullt i karotave ndihmon në përmirësimin e funksionit të mukozës gastrointestinale, duke ofruar një mbrojtje të shtuar kundër dëmtimeve dhe infeksioneve (Johnson et al., 2017).

Mollët

Mollët, të njohura për përmbajtjen e tyre të lartë të fibrave, veçanërisht pectin, ofrojnë ndihmë të madhe në rregullimin e tretjes. Pectina funksionon si një prebiotik, duke ushqyer bakteret e mira në zorrë dhe duke ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme zorrë. Një studim i botuar në “Food Chemistry” zbuloi se konsumi i mollëve mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit të traktit gastrointestinal dhe të mbështetë një tretje më të mirë (Davis et al., 2019).

Si vepron ky lëng?

Kombinimi i këtyre tre përbërësve në një lëng jo vetëm që ofron një sasi të pasur të lëndëve ushqyese që mbështesin funksionin e stomakut dhe të sistemit tretës, por gjithashtu kontribuon në përmirësimin e imunitetit dhe uljen e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve kronike. Përveç të dhënave të mësipërme, konsumi i rregullt i këtij lëngu mund të ndihmojë në:

-Uljen e aciditetit në stomak, falë vetive alkalizuese të selinos dhe mollës.

-Përmirësimin e lëvizshmërisë së zorrëve, duke parandaluar kapsllëkun.

-Forcimin e barrierës mbrojtëse të mukozës së stomakut, duke reduktuar rrezik