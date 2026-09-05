Vuçiç, përgjigje sfiduese gruas së pushtetshme të Brukselit

Kritikat për funeralin e Mlladiçit hasin rezistencë cinike në Beograd
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç vlerësoi sot se shpjegimi i Komisioneres evropiane për Zgjerimin Marta Kos për anulimin e vizitës në Beograd ishte “budallallëk”.
Kos njoftoi më parë se nuk do të udhëtonte për në Serbi për një vizitë të planifikuar për shkak të, siç deklaroi ajo, glorifikimit që pasoi vdekjen e gjeneralit Ratko Mladiç.
“Shpjegimi ishte jashtëzakonisht i shkurtër, por budallallëk, si zakonisht. ‘Glorifikimi’ i gjeneralit Ratko Mladiç, thjesht nuk thotë se kush glorifikoi diçka,” u tha Vuçiç gazetarëve.
Ai shtoi se kur nuk ka arsye konkrete, ata flasin për gjëra të tjera.
“Dhe kur nuk mund të gjejnë asgjë konkrete, atëherë merren me nënkalime, mbikalime, ndoshta duhet t’i ndalojmë njerëzit të shfaqen, duhet të ndalojmë funeralet, duhet të ndërtojmë varreza qensh”, tha presidenti serb.
Si përkujtesë, Marta Kos deklaroi në një postim në rrjetin social X se Ratko Mladiç u dënua për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Sipas saj, kthimi i eshtrave të tij në Beograd i kujton Evropës “faqet më të errëta të historisë sonë të kohëve të fundit”.
“Lëvdimi që shoqëron vdekjen e tij është i papajtueshëm me vlerat mbi të cilat është ndërtuar rruga drejt BE-së. Kjo rrugë kërkon përballje me të kaluarën, pajtim të vërtetë dhe respekt për viktimat e krimeve të luftës”, deklaroi Kos.
Ajo shtoi se vlerat mbi të cilat bazohet e ardhmja e përbashkët “nuk janë të negociueshme”.
Anulimi i vizitës vjen në një kohë kur Serbia po përpiqet të përparojë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa çështjet e përballjes me të kaluarën e luftës dhe marrëdhëniet me kriminelët e dënuar të luftës mbeten ndër temat e ndjeshme në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Brukselit. /tesheshi