Vuçiq i tmerruar për dronët “Skydagger” në Kosovë, thotë se Turqia “ëndërron rindërtimin e Perandorisë Osmane”

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka reaguar pas mbërritjes në Kosovë të dronëve kamikazë “Skydagger”, duke akuzuar Turqinë se po ndërhyn në Ballkan dhe se ëndërron rindërtimin e Perandorisë Osmane.
“Jam i tmerruar nga sjellja e Turqisë dhe shkelja brutale e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, si dhe nga vazhdimi i armatosjes së autoriteteve në Prishtinë. Tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk e dëshiron stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe ëndërron të rindërtojë Perandorinë Osmane. Serbia është një vend i vogël, por e kemi kuptuar mirë mesazhin,” ka deklaruar Vuçiq.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, më herët njoftoi për mbërritjen e kontejnerëve me mijëra dronë luftarakë kamikazë “Skydagger” në vend, të blerë nga kompania turke “Baykar”.