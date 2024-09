Vuçiq pas takimit me Lajçakun: Brenda 72-orëve përgjigjemi me masa serioze

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ka paralajmëruar “masa serioze” në përgjigje të asaj që ai e cilëson si “sulm brutal” ndaj serbëve në veri të Kosovës, pas mbylljes së institucioneve paralele serbe.

Deklarata e tij vjen pas takimit me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dhe ambasadorin amerikan, Christopher Hill.

“Serbia është gjithmonë pro dialogut, por ne do të marrim masa serioze brenda 72-orëve”, ka thënë Vuçiq, duke theksuar se do t’i drejtohet popullit serb me përgjigjen e Serbisë ndaj situatës.

Ai ka kritikuar bashkësinë ndërkombëtare për, siç thotë ai, mosrespektimin e kërkesave të Serbisë.