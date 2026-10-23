WFP: Ebola përhapet në provincën e 8-të në Kongo, ndërsa uria kërcënon kujdestarët e pacientëve

Ebola është përhapur në një provincë të tetë në Republikën Demokratike të Kongos, ku uria rrezikon të detyrojë pacientët të ndërpresin trajtimin, paralajmëroi të premten WFP, agjencia e ushqimit e OKB-së, transmeton Anadolu.
Gati 3,5 milionë njerëz në zonat e prekura nga shpërthimi përballen me pasiguri ushqimore të nivelit të krizës, tha Programi Botëror i Ushqimit (WFP), duke paralajmëruar se pasiguria, rrugët e dëmtuara të transportit dhe moti i keq po pengojnë operacionet e ndihmës.
Duke folur me gazetarët në Gjenevë, drejtori i vendit të agjencisë, David Stevenson, tha se ndihma ushqimore është jetike për të mbajtur pacientët nën kujdes dhe për të ndihmuar familjet të respektojnë kërkesat e izolimit.
“Familjet kanë nevojë për mbështetje në mënyrë që uria të mos i detyrojë ata të ndërpresin kujdesin ose të ndërmarrin rreziqe shtesë për të gjetur ushqim. Aty ku kërkohet izolim, ndihma ushqimore ndihmon për të bërë të mundur zbatimin,” tha ai.
“Me zgjerimin e shpërthimit, mbajtja e këtyre shërbimeve ndihmon në mbajtjen e pacientëve nën kujdes dhe mbështet përpjekjet për të mbrojtur familjet e tyre dhe për të kufizuar përhapjen e mëtejshme,” shtoi ai.
Në një përditësim operacional, WFP tha se 97 për qind e njerëzve të prekur drejtpërdrejt nga shpërthimi ende kanë nevojë për ndihmë ushqimore, pasi infeksionet prishin jetesën dhe aksesin në tregje në komunitetet që tashmë po luftojnë me konfliktin dhe zhvendosjen.
Ai shtoi se duhen 214 milionë dollarë gjatë gjashtë muajve të ardhshëm për të mbështetur dërgesat urgjente të ushqimit, shërbimet e transportit dhe ndërtimin e objekteve të trajtimit të Ebolës në Kongon lindore.
“Pa financim fleksibël dhe në kohë, ndihmë ushqimore, transport të ndihmësve dhe ngarkesave, si dhe mbështetje të infrastrukturës së trajtimit, rrezikohet ndërprerja”, shtoi ai.
Nga fondet e kërkuara, 78,6 milionë dollarë do të sigurojnë vakte dhe racione ushqimore për pacientët dhe familjet e tyre.
Agjencia ka ofruar tashmë më shumë se 744.000 vakte të nxehta në 59 objekte trajtimi dhe izolimi dhe ka shpërndarë mbi 3.000 tonë metrikë ushqim për familjet e pacientëve.
Shërbimi i saj ajror humanitar ka transportuar më shumë se 10.000 reagues dhe 483 tonë metrikë ngarkesë që nga fillimi i operacionit, informoi ai.
Më tej bëhet e ditur se agjencia ka përfunduar gjithashtu një qendër për trajtimin e Ebolës në Musienene, ndërsa një tjetër është në ndërtim e sipër në Bunia.