WFP gati të zgjerojë ndihmat në Gaza

Programi Botëror i Ushqimit (WFP) njoftoi se po përgatitet të rrisë ndjeshëm operacionet e tij në Rripin e Gazës, ndërsa armëpushimi po vazhdon të mbahet.
Një zyrtar i agjencisë së ushqimit të OKB-së i tha Al Jazeera-s se WFP “nuk e ndaloi kurrë” përpjekjen për të dërguar ndihma gjatë luftës, pavarësisht kufizimeve të rënda dhe kushteve të pasigurta.
“Ne kemi bërë gjithçka që kemi mundur, jo vetëm në nivel avokimi, por edhe duke dërguar ndihma brenda kufijve që na lejoheshin,” tha Samer Abdeljaber, drejtor rajonal i WFP për Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Evropën Lindore. “Kushtet nuk kanë qenë të lehta.”
WFP tha se tani ndodhet në “modalitet gatishmërie” për të lëvizur deri në 8,200 kamionë me ndihma, me synim rikthimin e furrave të bukës dhe rihapjen e pikave të shpërndarjes së ushqimit në të gjithë Gazën.
Abdeljaber shtoi se agjencia planifikon gjithashtu të rifillojë programet ushqyese për gratë shtatzëna dhe fëmijët nën pesë vjeç, të cilat i përshkroi si “funksione jetike” për sigurinë ushqimore të Gazës.
Para fillimit të luftës, WFP kishte mbi 400 pika shpërndarjeje në të gjithë Rripin e Gazës, dhe tashmë synon t’i rindërtojë gradualisht ato. /mesazhi