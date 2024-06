WhatsApp teston video replikat

Sot kur dikush dërgon një video mesazh në WhatsApp, ju mund ti replikoni vetëm me tekst ose audio. Së shpejti do të mund të replikoni me video.

Së shpejti WhatsApp mund të shtoj mbështetjen për video replikat për video mesazhet. Së bashku me mesazhet me tekst dhe zanore, WhatsApp gjithashtu ofron mbështetje për dërgimin e videove si mesazh. Është një opsion i dobishëm por që së shpejti mund të funksionon si i tërë.

Opsioni u zbulua në versionet beta të WhatsApp, konkretisht në versionin 2.25.14.5. Do të duhen disa javë përpara se ndryshimi të bëhet live për të gjithë përdoruesit.