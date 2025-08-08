Xhevahire Izmaku kandidate e Nismës për kryetare të Vushtrrisë

Xhevahire Izmaku do të garojë për kryetare të Komunës së Vushtrrisë, si kandidate e NISMA Socialdemokrate. Ajo e ka bërë të ditur kandidaturën e saj përmes një postimi në Facebook, ku theksoi përkushtimin për t’i shërbyer qytetit të saj me përvojën politike që ka.
Shpallja e kandidaturës u bë në një takim të organizuar në Vushtrri, ku të pranishëm ishin kryetari i partisë, Fatmir Limaj, përkrahës, familjarë dhe struktura të degës lokale të Nismës.
“Të dashur bashkëqytetarë, anëtarë dhe mbështetës të Nismës Socialdemokrate, mbrëmë në Vushtrri, me praninë e kryetarit Fatmir Limaj, miqve dhe familjarëve, si dhe strukturës së degës së Nismës, shpalla zyrtarisht kandidaturën time për Kryetare të Komunës,” shkroi Izmaku.
Ajo theksoi se pas shumë vitesh përfaqësim të qytetit në Parlamentin e Kosovës, synon tani të kontribuojë drejtpërdrejt në qeverisjen lokale, duke vënë në shërbim të qytetarëve përvojën e saj politike.