​Yamalin po e pret superkontrata

Zhvillimi i Lamine Yamal që kur debutoi me Barcelonën ka qenë spektakolar. Lojtari i ri i Barçës po kalon faza me shpejtësi marramendëse, si në klubin e tij aktual ashtu edhe në kombëtaren me të cilën fitoi kampionatin evropian verën e kaluar. Ndeshja e kësaj të diele në Girona ishte një tjetër provë se çfarë është në gjendje të bëjë. Shifrat e tij këtë sezon (tre gola dhe katër asistime) janë vërtet të jashtëzakonshme.

Barcelona e ka të qartë këtë dhe gjithashtu se kontrata e tij, pavarësisht se është vetëm 17 vjeç, tashmë është vjetëruar. Dhe nënshkrimi i kontratës së tij të re u bë pak më pak se një vit më parë, konkretisht më 2 tetor 2023. Që atëherë, Lamine është bërë lojtari referues i Barcelonës, përcjellë KosovaPress.

Për këtë arsye, klubi tashmë ka një udhërrëfyes të qartë për të ndjekur me lojtarin. Gjatë gjithë këtij sezoni, klubi do të përmirësojë kushtet e tij financiare sepse tani po fiton mbi një milion e gjysmë euro në vit. Është e vërtetë që për objektivat që ka arritur sezonin e kaluar ka marrë një bonus nga klubi, por rekordi i tij është ende shumë i vjetëruar krahasuar me cilësinë e lojtarit.

Për këtë arsye, klubi, por edhe agjenti i tij Jorge Mendes, e kanë të qartë se ky përmirësim duhet të ndodhë. Por jo vetëm kaq. Në këto negociata për rritjen e pagës së tij këtë sezon do të nisin të hidhen edhe bazat për vazhdimin e kontratës. E gjithë kjo tashmë është diskutuar nga të dyja palët. Ideja, dhe kjo është diçka që u diskutua në rinovimin e mëparshëm, është që ai të nënshkruajë një kontratë profesionale kur të mbushë 18 vjeç deri në vitin 2030. Dhe me kushte ekonomike në përputhje me vlerën e futbollistit dhe performancën që ofron. Domethënë një rrogë shumë të lartë.

Nuk duhet harruar se sezonin e kaluar, siç raportoi MARCA, PSG ishte e gatshme të paguante 200 milionë për transferimin e futbollistit. Edhe ky numër u rrit në fund të sezonit. Megjithatë, Barcelona e ka shumë të qartë se nuk do të dëgjojë oferta për yllin e saj. Kështu i thanë ata klubit francez.