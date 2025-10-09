YouTuber-i teston iPhone Air-in e ri me “pistoletë me flakë” për të parë qëndrueshmërinë e tij

Një YouTuber i njohur ka vendosur në provë qëndrueshmërinë e iPhone Air të ri duke e goditur me një “pistoletë me flakë”.
Pajisja, e prezantuar nga Apple muajin e kaluar, u cilësua si modeli më i hollë dhe më i fortë i kompanisë, falë kornizës prej titani dhe teknologjisë së re “Liquid Glass”.
Dhe Zack Nelson, i njohur si @JerryRigEverything, e çmontoi telefonin për të treguar nga afër komponentët e tij dhe më pas testoi rezistencën e materialit.
Për habinë e shikuesve, korniza prej titani “përballoi me sukses” provën ekstreme të nxehtësisë.
Videoja nxiti shumë reagime në rrjet, ku përdoruesit shprehën admirim për teknologjinë e sofistikuar të përdorur nga Apple.