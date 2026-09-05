Zabërgja shënon dhe asiston në Ukrainë

Sulmuesi i Kosovës, Baton Zabërgja ka vazhduar me formën e mirë në Premier Leaguen e Ukrainës.
Zabërgja ka regjistruar një gol dhe një asistim të shtunën në fitoren e skuadrës Metalist Kharkiv.
Metalist Kharkik në kuadër të xhiros së pestë e mposhti Obolonin në shtëpi me rezultatin e thellë 5:0.
Zabërgja fillimisht asistoi te goli i dytë të cilin e realizoi Carlos Paraco në minutën e tetë.
Shtatë minuta më pas, reprezentuesi i Kosovës shënoi për 3:0.
25-vjeçari Zabërgja këtë edicion në të gjitha garat ka kontribuar me katër gola dhe tri asistime.