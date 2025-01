Zakoni i rrezikshëm që 28% e nënave e bëjnë, sipas ekspertëve

Një nga sfidat më të mëdha të prindërimit me një fëmijë të porsalindur është lodhja ekstreme, që shpesh përfshin probleme të mëdha me gjumin. Por një zakon i rrezikshëm që shumë nëna e kanë dhe që shpesh ndodh gjatë ushqyerjes, është “dremitja” duke ushqyer beben. Sipas një studimi të fundit, më shumë se 1 në 4 nëna pranojnë se kanë rënë në gjumë gjatë ushqyerjes me gji të fëmijës. Ky zakon mund të jetë shumë i rrezikshëm, pasi rrit rrezikun e sindromës së vdekjes së papritur të foshnjave (SUID).

Çfarë thonë studimet mbi ushqyerjen dhe gjumin?

Një studim i “University of Virginia” zbuloi se 28% e nënave pohuan se kanë rënë shpesh ose ndonjëherë në gjumë gjatë ushqyerjes së foshnjës. Të tjera të dhëna tregojnë që më shumë se 33% e tyre bien në gjumë kur ushqejnë në shtrat dhe 17% kur janë ulur në divan ose karrige. Ndërsa kjo duket e natyrshme për shumë prindër, ekspertët janë të shqetësuar për rrezikun që fëmijët të bien në zona të pasigurta gjatë kësaj kohe, si pasojë e gjumit të papritur të prindërve.

Si mund të shmangni fjetjen gjatë ushqyerjes

Ekspertët sugjerojnë disa hapa të thjeshtë që mund të parandalojnë këtë rrezik. Përshtatja e një mjedisi të sigurt për ushqyerjen është thelbësore:

* Ushqeheni beben në një dyshek të fortë dhe të sheshtë.

* Mundohuni të ushqeni beben në pozicione që parandalojnë rrezikun e mbulimit të bebes nga jastëkët dhe batanijet.

* Pasi bebi të flejë, transferojeni në një vend të sigurt për të fjetur, si një krevat i përshtatur siç duhet.

Disa këshilla të thjeshta për të mos fjetur gjatë ushqyerjes?Për të parandaluar gjumin gjatë ushqyerjes, mund të provoni disa teknika të thjeshta:

* Ushqeheni foshnjën në një vend të ndriçuar dhe me zhurmë, si në momentet shikoni një program televiziv ose dëgjoni një libër audio.

* Pini ujë të ftohtë ose konsumoni pije që do t’ju mbajë zgjuar.

* Mos përdorni medikamente që shkaktojnë përgjumje para ushqyerjes.

* Përpiquni të keni një person të besuar që t’ju shoqërojë në momentet e ushqyerjes së foshnjës, sidomos nëse ndiheni tej mase të lodhura.

Në fund, është e rëndësishme të mbani mend se fjetja gjatë ushqyerjes është një fenomen i zakonshëm për shumë nëna dhe kjo nuk do të thotë që jeni një prind i keq. Thjesht, jeni një prind i lodhur dhe kjo është një periudhë kalimtare.