Zbulim shqetësues, bateritë e iPhone mund të fryhen në aeroplan

Modelet më të reja të iPhone mund të kenë një problem të vogël me mënyrën e montimit të baterive të tyre, nëse u besojmë raporteve të reja që vijnë.
Nëse ky problem është më i përhapur nga sa mendohej fillimisht, atëherë mund të ketë shumë më tepër modele iPhone, bateritë e të cilave janë në rrezik ënjtjeje, gjë që mund të çojë në zjarre elektrike dhe më keq.
Sipas një raporti përdoruesi, iPhone 16 Pro Max është fryrë gjatë fluturimit, diçka të cilën përdoruesi e ka fotografuar.
Ajo që është edhe më e çuditshme është se telefoni u kthye në normalitet kur aeroplani u ul.
Një përdorues tjetër raportoi të njëjtin fenomen në komente, këtë herë për një iPhone 15.
Ky telefon u fry gjatë dy fluturimeve, duke u rikthyer në normalitet pasi aeroplanët u kthyen në tokë.
Disa komentues dhanë shpjegime se pse mund të ndodhë kjo.
Teoria aktuale duket të jetë se disa bateri iPhone përmbajnë gaz që nuk është në gjendje të fryhet në presionin normal atmosferik.
Nëse dikush udhëton në një aeroplan të vjetër, i cili mund të mos e mbajë shumë mirë presionin e kabinës, atëherë gazi mund të shkaktojë fryrje të baterisë.
Kjo do të shpjegonte pse ënjtja u zhduk pasi aeroplanët u ulën.
Çfarë duhet të bëni në një situatë të tillë?
Nëse ndonjëherë e gjeni veten në mes të një fluturimi me një iPhone të fryrë – ose me çfarëdo telefoni tjetër, njoftoni menjëherë ekuipazhin.
Mundësia e një zjarri gjatë një fluturimi është shumë e rrezikshme për t’u injoruar.