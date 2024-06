Zbulohen detaje dhe pamje të Grandland të ri, të lansuar nga Opel

Opel po zëvendëson SUV-në e tij Grandland me një model të ri elegant me njësi moderne elektrike dhe hibride dhe me fokus në teknologji dhe efikasitet.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, “flamurtari” i ri Opel SUV do të jetë gjithashtu më i madh se paraardhësi i tij, me më shumë hapësirë si në kabinë ashtu edhe në bagazh.

Duke lënë mënjanë dritat, Grandland i ri merr një formë interesante ngjyrash për ta bërë atë të duket më elegante, ndërsa linjat janë të dizajnuara për të ‘shtrirë’ vizualisht makinën për sa i përket gjatësisë dhe gjerësisë.

Përveç ndryshimit të dizajnit të Grandland, Opel ka përdorur gjithashtu dimensionet e rritura për të krijuar më shumë hapësirë kabine dhe një bagazh më të madh.

Megjithëse Opel nuk ka konfirmuar kapacitetet e plota të bagazhit, ka njoftuar se do të ketë 1,641 litra hapësirë kur sediljet e pasme të palosen.

Marka ka premtuar gjithashtu një hapësirë shtesë 20 mm për këmbët e pasme në krahasim me Grandland të vjetër.

Shtesa kryesore në gamën e re Grandland është motori elektrik dhe bateria, të cilat do të kombinohen për të ofruar një gamë të madhe dhe karikim të shpejtë.

Sipas Opel, bateria e Grandland do të jetë e disponueshme me kapacitet deri në 98 kWh, e cila duhet të jetë e mjaftueshme për një distancë zyrtare deri në rreth 700 km me një karikim të vetëm.

Kompania gjithashtu pretendon se rimbushja e baterisë në 80 për qind do të zgjasë rreth 26 minuta.