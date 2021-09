Zbulohen emrat e gjyqtarëve që do të ndajnë drejtësinë në ndeshjen Kosovë-Spanjë

Kosova është nikoqir i Spanjës për takimin që luhet në Grupin B në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës.

Ndeshja që do të fillojë në ora 20:45, do të luhet të nesër (e mërkure) në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Bobby Maden, do të jetë gjyqtar i cili do ta ndajë drejtësinë në ndeshjen Kosovë-Spanjë që do të zhvillohet më 8 shtator në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Kjo u bë e ditur nga faqja zyrtare e UEFA-s.

Ai do të jetë i asistuar David Roome dhe Sean Carr, kurse gjyqtar i katërt do të jetë David Munro.

Ndërkaq asistentë të VAR-it do të jetë austriaku Jarred Gavan Gillett dhe anglezi Nick Hopton.

Spanja është lider i grupit me dhjetë, Suedia me nëntë, Kosova me katër, Greqia me treë dhe Gjoergjia me një sosh.