Zbuloni katër shenjat që tregojnë se trupit tuaj i mungon vitamina C

Mendoni se po merrni mjaftueshëm vitaminë C? Edhe pse mungesa serioze e kësaj vitamine është e rrallë sot, shumë njerëz ende nuk konsumojnë sasitë e rekomanduara ditore.
Deri në 41% e të rriturve nuk konsumojnë mjaftueshëm vitaminë C për shëndet optimal. Trupi juaj mund të dërgojë sinjale delikate shumë kohë para se të lindë një problem serioz.
Marrja e rekomanduar ditore për gratë e rritura është 75 mg, dhe për burrat 90 mg. Grupe të tilla si duhanpirësit, njerëzit që konsumojnë alkool, të moshuarit dhe ata me konsum të kufizuar të frutave dhe perimeve janë veçanërisht në rrezik. Nutricionistët paralajmërojnë për katër shenja të cilave duhet t’u kushtoni vëmendje.
1. Nyje të lënduara
Marrja e ulët e vitaminës C mund të shkaktojë dhimbje dhe ënjtje të kyçeve për shkak të dobësimit të formimit të kolagjenit. Vitamina C është thelbësore për sintezën e kolagjenit, një proteinë që i mban të forta kërcet dhe indet lidhëse. Mungesa e kësaj vitamine mund të rrisë inflamacionin dhe dhimbjen.
2. Mavijosje e lehtë
Nëse vini re se ju shfaqen mavijosje më shpesh se më parë, madje edhe nga goditje të lehta, kjo mund të jetë shenjë e mungesës së vitaminës C. Ajo mbështet procesin e shërimit dhe mbron indet nga dëmtimi, kështu që mungesa e saj mund të ngadalësojë rigjenerimin e lëkurës.
3. Irritueshmëri dhe humor i keq
Vitamina C merr pjesë në prodhimin e neurotransmetuesve si serotonina, dopamina dhe noradrenalina. Mungesa e saj mund të çojë në çrregullime të humorit dhe të rrisë rrezikun e depresionit. Nëse vuani nga humori i ulët për një kohë të gjatë, konsultohuni me një profesionist.
4. Lëkurë e ashpër dhe me gunga
Nivelet e ulëta të vitaminës C mund të shkaktojnë grumbullimin e keratinës në folikulat e flokëve, duke çuar në një gjendje të njohur si hiperkeratozë ose “lëkurë pule”. Lëkura mund të bëhet e thatë dhe e ashpër, veçanërisht në duar dhe këmbë.
Si të merrni më shumë vitaminë C?
Mënyra më e mirë është të rrisni konsumin e frutave dhe perimeve. Synoni të hani pesë racione në ditë, agrumet, manaferrat, pjeprat, domatet, specat dhe brokoli janë burime veçanërisht të pasura.
Shtoni lëng limoni në supa, gjellë ose sallata. Shtoni manaferrat në smoothie dhe bollgur.
Një meze e lehtë me speca të gjallë, një filxhan speca të kuq përmban rreth 142 mg vitaminë C. Edhe pse mungesa serioze e vitaminës C është e rrallë, është e rëndësishme të dëgjoni sinjalet që po ju dërgon trupi juaj.
Në shumicën e rasteve, një dietë e larmishme e pasur me fruta dhe perime është e mjaftueshme.