Zëdhënësja e BE-së: Kallas nesër takon liderët e Kosovës dhe Serbisë, por jo në kuadër të dialogut

Zëdhënësja e BE-së, Anitta Hipper në konferencë për media ka njoftuar se ditën e nesërme Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas pritet të takohet me liderët e Kosovës dhe Serbisë.

E pyetur nëse ky takim do të bëhet në kuadër të dialogut, Hipper mohoi një gjë të tillë.

“Ky nuk është takim në kuadër të dialogut” tha zëdhënësja e BE-së.

Nesër në Bruksel pritet të qëndrojnë liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ata do të kenë takim edhe me Presidentin e KE-së Antonio Kosta. Nuk dihet se në çfarë niveli do të përfaqësohen vendet e 6 vendeve perëndimore atje. Deri tani pjesëmarrjen në Bruksel e ka konfirmuar Presidenti i Serbisë i cili në një konferencë për media ka thënë se në kryeqytetin evropian do të jetë edhe Kurti, por Qeveria e Kosovës ende s’ka bërë ndonjë njoftim.