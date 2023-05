Zelensky do të bëjë një vizitë të papritur në Mbretërinë e Bashkuar, do të takohet me Rishi Sunak për “negociatat thelbësore”

Volodymyr Zelensky i Ukrainës do të bëjë një vizitë të papritur në Mbretërinë e Bashkuar për të takuar Rishi Sunak.

Vizita e tij vjen ndërsa ai u bën “presion” liderëve evropianë për më shumë ndihmë ushtarake, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Në një postim në Twitter, ai konfirmoi se do të takonte “mikun” e tij kryeministrin Rishi Sunak për të zhvilluar “negociatat thelbësore”.

Mbretëria e Bashkuar konfirmoi të enjten se do të furnizonte Ukrainën me raketa me rreze të gjatë për të luftuar pushtimin rus.

Zelensky ka takuar liderët perëndimorë ditët e fundit duke kërkuar nga ata që të rrisin mbështetjen për Ukrainën.