Zelensky: Ndihma ushtarake amerikane për Ukrainën nuk ka ndalur

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha gjatë një takimi me homologen e tij moldave Maja Sandu, se mbështetja ushtarake amerikane për Kievin nuk ka të ndalur.

Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari nëse pezullimi i ndihmës amerikane do të ndikojë në situatën në Ukrainë, Zelensky tha se ai është i fokusuar në ndihmën ushtarake, e cila nuk është ndalur.

Ai tha, megjithatë, se ka disa kufizime në dhënien e ndihmës amerikane dhe Presidenti Donald Trump nënshkroi të hënën një dekret për pezullimin e përkohshëm të të gjitha programeve të ndihmës së huaj amerikane për 90 ditë, pasuar nga një rishikim.

Zelensky gjithashtu vuri në dukje se ai shpreson që BE dhe SHBA do të përfshihen në negociatat e mundshme për një armëpushim me Rusinë dhe se Ukraina gjithashtu duhet të përfshihet në mënyrë që negociatat e tilla të kenë një ndikim të rëndësishëm.

Ai diskutoi për energjinë me Sandu dhe theksoi se është e mundur të furnizohet e gjithë Moldavia me energji elektrike dhe të ulet çmimi i energjisë elektrike në atë vend me 30 për qind. /abcnews