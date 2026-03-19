Zelensky: Pavarësisht luftës në Lindjen e Mesme, Ukraina vazhdon të marrë të gjitha pakot e ndihmës

Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se, pavarësisht konfliktit në Lindjen e Mesme, Ukraina vazhdon të marrë të gjitha paketat e premtuara të ndihmës.
Sipas Ukrinform, ai e deklaroi këtë në Madrid ndërsa fliste me gazetarët.
“Askush nuk e ka ndaluar furnizimin [me armë] për Ukrainën. Dhe ne i kemi të gjitha paketat e ndihmës. Po, sigurisht, jemi të shqetësuar se ato mund të reduktohen, siç e kam thënë tashmë. Por tani për tani, ato janë këtu”, tha Zelensky.
Ai gjithashtu theksoi nevojën që vetë Evropa të forcojë sigurinë e saj.
“Është e nevojshme të rritet financimi dhe aftësitë prodhuese [të armëve] në Ukrainë ose në koordinim me evropianët e tjerë. Dhe përsëri, 90 miliardë euro janë bllokuar aktualisht këtu. Pra, alternativa është të zhbllokohen këto fonde dhe të prodhohen më shumë [armë] në Ukrainë. Kjo është e rëndësishme jo vetëm për ne”, theksoi ai.
“E di që tashmë ka disa hapa të vegjël në këtë drejtim dhe shpresoj se ato do të jenë të suksesshËm”, shtoi Zelensky.
Siç është raportuar, gjatë të njëjtit takim për median, Volodymyr Zelensky tha se kishte rënë dakord me presidentin Francez Emmanuel Macron për marrjen e një sistemi të ri mbrojtës ajror SAMP/T të aftë për të “kapur” raketat balistike.