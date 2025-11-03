Zelenskyy nuk ka parë ndonjë “plan evropian” për t’i dhënë fund luftës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se nuk ka parë një plan evropian për t’i dhënë fund luftës, megjithëse disa vende në kontinent kanë paraqitur propozime për një zgjidhje paqësore, transmeton Anadolu.
“Gjëja e rëndësishme në këtë çështje është, a e kam parë unë këtë plan, si president i Ukrainës? Jo. Ka pikëpamje dhe propozime të ndryshme evropiane për një zgjidhje paqësore”, tha Zelenskyy në një konferencë për media.
Siç raporton agjencia e lajmeve ‘Interfax-Ukraine’, Zelenskyy tha se as presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe as liderët evropianë ende nuk kanë qenë në gjendje ta detyrojnë Rusinë të bashkohet me negociatat e drejtpërdrejta.
Trump ka udhëhequr përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë që nga fillimi i mandatit të tij të dytë në muajin janar. Ai u takua me presidentin rus, Vladimir Putin, në Alaska në muajin gusht dhe më vonë hodhi idenë e një takimi trepalësh që përfshinte presidentin Zelenskyy.
Megjithatë, Rusia thotë se një takim midis presidentëve Putin dhe Zelenskyy ka nevojë për përgatitje të plotë dhe duhet të çojë në një rezultat.
Një samit i ri midis presidentëve Trump dhe Putin ishte planifikuar të mbahet në Budapest, por pa sukses.
“Konsultimet vazhdojnë në nivel këshillues, por aktualisht nuk ka asnjë plan përfundimtar mbi tryezë”, tha Zelenskyy, duke shtuar se nëse një tillë zhvillohet me Evropën, “Ukraina do ta diskutojë atë me SHBA-në, pasi amerikanët kanë vizionin e tyre”.
Plani evropian për paqe, për detajet e të cilit ka pak informacion, thuhet se përfshijnë një armëpushim bazuar në vijën aktuale të kontaktit dhe më pas negociata për t’i dhënë fund luftës.
Zelenskyy gjithashtu njoftoi se një delegacion amerikan do të vizitojë Ukrainën javën e ardhshme për të diskutuar një marrëveshje për prodhimin e dronëve.
“Ekipi i marrëveshjes së dronëve të SHBA-së do të jetë në Ukrainë javën e ardhshme”, tha presidenti ukrainas, duke shtuar se këshilltari strategjik, Oleksandr Kamyshin, do të përfaqësojë eksportet e Ukrainës në të gjithë Evropën, ndërsa sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, Rustem Umerov, do të mbikëqyrë shtrirjen në Lindjen e Mesme dhe Azi.
Zelenskyy tha se Ukrainës ende i mungojnë 750 milionë dollarë nga 2 miliardë dollarët e nevojshëm për importet e gazit, por do të marrë 127 milionë euro shtesë në mbështetje evropiane.
Ai shtoi se Ukraina do të vazhdojë të mbajë takime të rregullta virtuale me liderët botëror për të koordinuar mbështetjen për sektorin e saj të energjisë, me seancën e radhës të planifikuar pas një jave.