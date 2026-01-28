Zelenskyy synon vitin 2027 për anëtarësimin e Ukrainës në BE

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka zhvilluar biseda të ndara me liderët e Austrisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Norvegjisë për të diskutuar takimet e fundit diplomatike trepalëshe në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ka vendosur vitin 2027 si objektiv për anëtarësimin e Kievit në Bashkimin Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Zelenskyy zhvilloi një telefonatë me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, duke deklaruar se Ukraina është e gatshme të punojë “24/7 për të arritur një paqe dinjitoze” dhe duke konfirmuar se dialogu diplomatik do të vazhdojë më vonë gjatë kësaj jave.
“Ukraina dëshiron ta përfundojë këtë luftë sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Zelenskyy pas bisedës me Starmer, duke shtuar se Rusia duhet të tregojë gatishmëri për të ndalur gjakderdhjen në vend që të sulmojë infrastrukturën energjetike.
Ai falënderoi Starmer për “paketat konkrete të ndihmës energjetike” të Mbretërisë së Bashkuar dhe shprehu shpresën se diskutimet për forcimin e mbrojtjes ajrore do të japin rezultate.
“Anëtarësimi i Ukrainës në BE është një nga garancitë kryesore të sigurisë jo vetëm për ne, por edhe për gjithë Evropën”, shkroi Zelenskyy në platformën sociale të kompanisë amerikane X, në lidhje me bisedën e tij me kancelarin austriak Christian Stocker. “Prandaj po flasim për një datë konkrete – 2027 – dhe presim mbështetjen e partnerëve për qëndrimin tonë”, tha ai.
Presidenti ukrainas informoi Stockerin dhe kryeministrin norvegjez, Jonas Gahr Store, për takimet në “formatin trepalësh” që përfshinin delegacione ukrainase, amerikane dhe ruse, të mbajtura së fundmi në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Zelenskyy theksoi se, ndonëse palët kryesisht diskutuan çështje ushtarake, në agjendë ishin edhe garancitë e sigurisë, duke e përshkruar punën e ekipit të tij si “konstruktive dhe thelbësore”.
Duke folur për situatën në terren, udhëheqësi ukrainas deklaroi se sulmet ruse ndaj sektorit energjetik dhe infrastrukturës së Ukrainës vazhdojnë çdo ditë, gjë që sipas tij “minon përpjekjet diplomatike”.
Ai falënderoi Vjenën dhe Oslon për mbështetjen financiare dhe materiale në ruajtjen e funksionimit të rrjetit energjetik të Kievit.
Sa i përket bisedës me Store, Zelenskyy theksoi gatishmërinë e Norvegjisë për t’u përfshirë në përpjekjet e rimëkëmbjes dhe zhvillimin ekonomik pas luftës, duke shtuar se të dy vendet do të vazhdojnë të zgjerojnë bashkëpunimin në ndërtimin e “kapaciteteve moderne mbrojtëse”.
Ukraina aplikoi për anëtarësim në BE pak pas fillimit të luftës me Rusinë në vitin 2022 dhe ka shtyrë për një integrim të përshpejtuar si mekanizëm sigurie. Rusia dhe Ukraina zhvilluan bisedime të premten dhe të shtunën për opsione të mundshme të një zgjidhjeje paqësore me ndërmjetësimin e SHBA-së.