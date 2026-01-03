Zëvendëspresidentja e Venezuelës kërkon prova pasi vendndodhja e Madurós mbetet e panjohur

Zëvendëspresidentja e Venezuelës, Delcy Rodríguez, ka deklaruar se qeveria nuk e di vendndodhjen e presidentit Nicolás Maduro dhe të bashkëshortes së tij, zonjës së parë Cilia Flores.
Në një reagim të fundit publik, Rodríguez tha se autoritetet venezueliane kanë kërkuar “prova të menjëhershme jete” për presidentin dhe bashkëshorten e tij, mes pasigurisë së plotë mbi fatin e tyre.
Deklarata vjen në një moment jashtëzakonisht të tensionuar, pas raportimeve për operacione ushtarake amerikane në Venezuelë dhe pretendimeve se Maduro është kapur nga forcat speciale të SHBA-së. Deri tani, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Shtëpia e Bardhë apo Pentagoni lidhur me vendndodhjen e presidentit venezuelian.
Situata mbetet e paqartë dhe në zhvillim, ndërsa reagimet ndërkombëtare pritet të intensifikohen. /mesazhi