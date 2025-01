Zhduket një vajzë nga Lipjani, Policia kërkon bashkëpunim për gjetjen e saj

Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për gjetjen e një vajze e cila është raportuar e zhdukur më datë 20 nëntor 2024.

Sipas njoftimit të policisë, vajza e cila raportohet e zhdukur është Arianita Gajtani e lindur në vitin 1999, në Lipjan.

“Që nga dita e raportimit deri më tani, njësitet policore të hetimeve, kërkimeve si dhe patrullat në koordinim me prokurorinë përkatëse dhe në bashkëpunim të ngushtë me familjarët, kanë ndërmarrë një varg veprimesh si: intervistime të personave që mund të ndihmojnë në gjetjen e vendndodhjes së personit, kontrollimi i hyrje- daljeve, në të gjitha pikat kufitare, kërkime në zona që personi kishte frekuentuar zakonisht (ambiente të mbyllura dhe të hapura), analizimi dhe hetimi i çdo lloj informacioni që lidhet me personin etj”, thuhet në njoftimin e policisë