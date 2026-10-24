Zhurma në veshë – kur është e padëmshme dhe kur duhet të shkoni urgjentisht te mjeku

Fishkëllimë, gumëzhimë, fëshfërimë apo zhurmë si zile, të cilat nuk i dëgjon askush tjetër përveç jush.
Zhurma në veshë, e njohur si tinnitus, zakonisht nuk është e rrezikshme, por ka raste kur kontrolli mjekësor nuk duhet të shtyhet.
Mjekët e quajnë këtë gjendje tinnitus.
Foto ilustruese
Bëhet fjalë për tinguj që një person i dëgjon edhe pse nuk vijnë nga mjedisi përreth.
Sipas Shërbimit Shëndetësor Kombëtar të Britanisë (NHS), tinnitus zakonisht nuk është shenjë e ndonjë problemi serioz dhe mund të largohet vetë.
Tingulli mund të ngjajë me zile, gumëzhimë, fëshfërimë, zhurmë të vazhdueshme ose pulsime.
Disa njerëz madje dëgjojnë muzikë apo këndim.
Zhurma mund të shfaqet në njërin ose të dy veshët, apo të perceptohet brenda kokës.
Te disa persona shfaqet herë pas here, ndërsa te të tjerë është e vazhdueshme.
Nga se shkaktohet zhurma në veshë?
Shkaku nuk është gjithmonë i qartë, por sipas NHS-së, tinnitus shpesh lidhet me forma të ndryshme të humbjes së dëgjimit, sëmundjen e Meniere-it, diabetin, sëmundjet e gjëndrës tiroide, sklerozën multiple, ankthin ose depresionin.
Gjithashtu, kjo gjendje mund të shfaqet si efekt anësor i disa barnave.
Ndër to përfshihen disa medikamente të përdorura në kimioterapi, antibiotikë, barna antiinflamatore josteroide dhe aspirina.
Kur duhet të konsultoheni me mjekun?
Është e rëndësishme të kërkoni këshillë mjekësore nëse zhurma në veshë shfaqet rregullisht, përkeqësohet ose ju shqetëson në jetën e përditshme.
Kjo vlen veçanërisht kur ndikon në gjumë, përqendrim ose shkakton ankth dhe gjendje të rënduar emocionale.
Kontrolli rekomandohet gjithashtu kur zhurma dëgjohet kryesisht në njërin vesh.
Mjeku fillimisht do të kontrollojë veshët, pasi shkaku mund të jetë një problem që trajtohet lehtësisht, si infeksioni ose grumbullimi i dyllit.
Nëse është e nevojshme, do të bëhen edhe teste të dëgjimit ose do të rekomandohet vizita te specialisti ORL.
Kur është urgjente?
Sipas NHS-së, nëse zhurma në veshë pulson në të njëjtin ritëm me rrahjet e zemrës, duhet të kërkoni vlerësim urgjent mjekësor.
Ndihma e menjëhershme në urgjencë është e nevojshme nëse tinnitus shfaqet pas një dëmtimi të kokës ose shoqërohet me humbje të papritur të dëgjimit, dobësi të muskujve të fytyrës apo marramendje të fortë.
Në këto raste, nuk duhet të drejtoni vetë automjetin.
Çfarë mund të ndihmojë në lehtësimin e zhurmës?
Për ta bërë tinnitus më pak shqetësues, NHS rekomandon relaksimin dhe teknika si frymëmarrja e thellë ose joga.
Gjumi cilësor është gjithashtu i rëndësishëm, ndaj mund të ndihmojë krijimi i një rutine të rregullt para gjumit dhe kufizimi i kafeinës.
Duhet të shmangni faktorët që mund ta përkeqësojnë gjendjen, si stresi dhe ekspozimi ndaj zhurmave të forta.
Megjithatë, qëndrimi në heshtje të plotë nuk është domosdoshmërisht zgjidhja më e mirë. Muzika e qetë ose tingujt e lehtë në sfond mund të ndihmojnë që vëmendja të largohet nga zhurma në veshë.
Sa më shumë të përqendroheni te tingulli, aq më shqetësues mund të bëhet ai. Për këtë arsye, aktivitetet që ju mbajnë të angazhuar mendërisht dhe hobet mund të ndihmojnë në menaxhimin e tij.
Kur shkaku nuk dihet ose nuk mund të trajtohet drejtpërdrejt, mund të rekomandohen terapia konjitive e sjelljes dhe këshillimi psikologjik.
Ekziston gjithashtu terapia e përshtatjes ndaj tinnitus, e cila përdor tinguj për ta ndihmuar trurin që gradualisht të mos i kushtojë aq shumë vëmendje zhurmës.
Megjithatë, sipas NHS-së, nuk është e qartë nëse kjo terapi ndihmon të gjithë personat.
Nëse zhurma shoqërohet me humbje të dëgjimit, mjeku mund të rekomandojë edhe përdorimin e aparatit të dëgjimit.