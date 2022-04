Zhvillime dramatike: Kancelari gjerman më 4 maj pret në takim Kurtin e Vuçiqin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti si dhe presidenti serb, Aleksander Vuçiq do të takohen më 4 maj në Berlin.

Takimi i tyre do të ndodhë me ftesë të Kancelarit Gjerman, Olaf Scholz, shkruan lajmi.net.

Në Berlin do të jetë i ftuar edhe emisari i BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak.

Kjo u bë e ditur, siç citon Klan Kosova me anë të një njoftimi për media nga Qeveria gjermane.

“Kancelari Scholz do të pret në takim kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vuçiq”, thuhet në njoftim.

“Bisedimet do të shërbejnë gjithashtu për të mbështetur dialogun Kosovë-Serbi të udhëhequr nga BE-ja. Për këtë, kancelari ka ftuar në Berlin, Përfaqësuesin Special të BE-së, Miroslav Lajçak, i cili në mbrëmjen e 4 majit do të zhvillojë bisedime me presidentin serb dhe kryeministrin kosovar”, thuhet tutje në njoftimin e tyre.