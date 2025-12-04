Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore në katër qytete në Libanin jugor, ndërsa bombardimet e saj pothuajse të përditshme të vendit intensifikohen pavarësisht një armëpushimi me Hezbollahun.
Presidenti libanez Joseph Aoun thotë se bisedime të mëtejshme me Izraelin do të zhvillohen më vonë këtë muaj pavarësisht sulmeve izraelite, duke shtuar se qëllimi është të shmanget një “luftë e dytë”.
Yasser Abu Shabab, udhëheqësi i një bande të armatosur të akuzuar për bashkëpunim me Izraelin për të luftuar Hamasin në Gaza dhe për vjedhjen e ndihmës humanitare, është vrarë në Rrip, me rrethana të paqarta.
Hamasi ka dënuar Izraelin pasi grupet e avokatisë së të burgosurve palestinezë thanë se tre burra nga Gaza vdiqën në paraburgimin izraelit – vdekjet e fundit mes raporteve për tortura të përhapura në burgjet izraelite.
Një djalë 12-vjeçar palestinez ka pësuar një dëmtim të rëndë në kokë pasi u qëllua në kokë nga forcat izraelite ndërsa ato sulmuan Qalqilya, një qytet në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Të paktën gjashtë palestinezë janë vrarë dhe 16 të tjerë janë plagosur në sulmet e fundit izraelite në të gjithë Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 70,125 palestinezë dhe ka plagosur 171,015 që nga tetori 2023.