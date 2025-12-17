Izraeli ka vazhduar sulmet në të gjithë Gazën në shkelje të armëpushimit me Hamasin, duke plagosur të paktën 11 persona në një sulm në Qytetin e Gazës.
Çatia e një shtëpie familjare të dëmtuar nga lufta është shembur në stuhinë e ashpër dimërore në kampin e refugjatëve Shati në Gaza, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë arritur të shpëtojnë gjashtë palestinezë, përfshirë dy fëmijë.
Një foshnjë palestineze dy javëshe ka ngrirë për vdekje në Rripin e Gazës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së enklavës.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 70,668 palestinezë dhe ka plagosur 171,152 që nga tetori 2023.
Ushtria izraelite thotë se po heton pasi një predhë mortaje e qëlluar pranë të ashtuquajturës vijë e verdhë të Gazës “nuk e ka goditur objektivin”.
Zyra e Medias për të Burgosurit Palestinezë thotë se Izraeli ka liruar 12 banorë të Gazës nga burgu, duke i transferuar ata në Kryqin e Kuq në kalimin kufitar Karem Abu Salem (i njohur si Kerem Shalom në Izrael).
Familjet palestineze kanë qenë duke shpëtuar sendet e tyre në kampin e refugjatëve Nur Shams në Bregun Perëndimor të pushtuar, ndërsa Izraeli përgatitet të shembë 25 ndërtesa atje në valën e fundit të zhvendosjes së detyruar.
Kryeministri i Katarit ka zhvilluar bisedime me diplomatin amerikan Marco Rubio në Uashington, duke theksuar se ndihma duhet të lejohet në Gaza dhe se faza e dytë e marrëveshjes së armëpushimit duhet të arrihet së shpejti.
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
