Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Mbrojtja Civile e Gazës thotë se Izraeli sulmoi një autobus të vogël që transportonte rreth 10 persona me predha artilerie në zonën Zeitoun të qytetit jugor të Gazës, duke plagosur të paktën një fëmijë.
Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Qassam, ka gjetur trupin e një të burgosuri izraelit në Gaza, thotë grupi palestinez.
Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) thotë se ka furnizime të mjaftueshme për strehim për 1.3 milion njerëz në Gaza, por ata po bllokohen nga hyrja në enklavë.
Hamasi u ka bërë thirrje ndërmjetësve ndërkombëtarë që të shtyjnë për zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, ndërsa Izraeli vazhdon të kufizojë shpërndarjen e ndihmës humanitare në enklavë.
Të paktën 1,001 palestinezë janë vrarë në sulmet e kolonëve dhe ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga 7 tetori 2023, thotë OKB. Një në pesë prej të vrarëve ishte një fëmijë palestinez.
Ushtria izraelite ka kryer një tjetër sulm ajror në Libanin jugor, një ditë pasi Izraeli kreu një seri sulmesh në të gjithë vendin.
Mbrojtja civile e Gazës thotë se më shumë se 280 trupa palestinezë janë nxjerrë nga rrënojat