Zhvillimet e fundit në Palestinë

Të paktën tre persona janë vrarë dhe 11 janë plagosur në sulmet izraelite në Jemen, raporton televizioni Al Masirah, i lidhur me grupin Houthi.



Shefi i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus thotë se sulmi izraelit goditi Aeroportin Ndërkombëtar të Sanaa, pikërisht kur ai dhe ekipet e agjencisë së OKB-së po largoheshin.



Ministria e Jashtme e Iranit dënon sulmet e Izraelit ndaj Jemenit si një “shkelje” të paqes dhe sigurisë.



Gjashtë persona janë vrarë në një sulm ajror izraelit në një shtëpi në qytetin lindor të Gazës.



Fondacioni Hind Rajab, i cili ndjek çështje ligjore ndërkombëtare kundër ushtarëve izraelitë të akuzuar për krime lufte në Gaza, shpall një rast të ri në dy vende të Amerikës së Jugut.

Izraeli vrau pesë gazetarë të tjerë palestinezë në Gaza më herët sot, duke goditur një furgon transmetimi të shënuar qartë si shtyp në një sulm ajror.

Të paktën nëntë persona janë vrarë dhe disa janë plagosur nga një sulm ajror izraelit në një shtëpi në qytetin verior të Gazës, njoftoi agjencia e lajmeve Wafa.

Drejtori i spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës thotë se pesë personel mjekësor janë vrarë në një sulm izraelit.

Ushtria libaneze ka thënë në një deklaratë se ushtria izraelite vazhdon të sulmojë sovranitetin dhe qytetarët e Libanit dhe të shkatërrojë fshatrat dhe qytetet jugore.

Ndërsa Izraeli vazhdon të sulmojë gazetarët palestinezë në Gaza, Seamus Dooley i Unionit Kombëtar të Gazetarëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë tha se sulme të tilla kanë për qëllim të “heshtin gazetarët”.

Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, thotë se Izraeli do të “gjuajë” të gjithë liderët Houthi pas një serie sulmesh ajrore në Jemen, raporton The Times of Israel.

Hamasi ka dënuar sulmet izraelite ndaj Jemenit si një “sulm flagrant ndaj sovranitetit të Jemenit”.

Kanali 12 i Izraelit po raporton se ushtria ka ngritur nivelet e saj të gatishmërisë në pritje të një hakmarrjeje të mundshme nga Houthis.

Një foshnjë e katërt në Gaza ka vdekur për shkak të të ftohtit ekstrem në 72 orët e fundit, njoftoi agjencia e lajmeve Wafa.

Izraeli ka vrarë 38 palestinezë në Gaza dhe ka plagosur 137 në të gjithë Rripin e Gazës në 24 orët e fundit.



Hamasi akuzon Izraelin për vendosjen e “kushteve të reja” në bisedimet e vazhdueshme të armëpushimit dhe për vonimin e një marrëveshjeje armëpushimi, ndërsa zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu fajëson grupin palestinez për krijimin e “pengesave të reja”.



Ushtria izraelite gjithashtu ka intensifikuar sulmet e saj në kampin e refugjatëve Tulkarem në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke dërguar përforcime një ditë pasi vrau tetë persona atje. Mes viktimave janë dy gra dhe një adoleshente.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 45,399 palestinezë dhe ka plagosur 107,940 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë peng.