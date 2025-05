Zhvillimet e fundit në Palestinë këtë mbrëmje

Në një deklaratë të ministrisë së shëndetësisë thuhet se 33 persona u vranë në sulmet e pushtimit izraelit në enklavë në 24 orët e fundit, ndërsa 94 të tjerë u plagosën.

Grupet e shoqërisë civile palestineze po i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë vendosjen e menjëhershme të një konvoji përmes pikës kufitare Rafah në Gaza për të ndaluar “urinë e prodhuar” që ka kapluar enklavën palestineze.

E gjithë popullsia e Gazës është në rrezik kritik nga uria dhe gjysmë milioni palestinezë në territorin e rrethuar përballen me urinë, sipas monitoruesit kryesor të urisë në botë.



Izraeli do të vazhdojë me planin e tij për të përshkallëzuar luftën në Gaza, por nuk do ta nisë atë deri pas vizitës së Trump në Lindjen e Mesme, për të lejuar që të dalë një marrëveshje e re armëpushimi, sipas zyrës së Kryeministrit Netanyahu.

Pengu amerikano-izraelit Edan Alexander është liruar nga Gaza dhe është kthyer në Izrael si pjesë e një marrëveshjeje të arritur midis Hamasit dhe administratës së Presidentit të SHBA-së Donald Trump.



Grupi palestinez thotë se ka rënë dakord të lirojë 21-vjeçarin “si pjesë e përpjekjeve që po bëhen nga ndërmjetësit për të arritur një armëpushim” në Gaza.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se do të dërgojë ndërmjetës në Katar të martën për të diskutuar lirimin e robërve të tjerë.



Udhëheqësit e lartë amerikanë dhe izraelitë e kanë mirëpritur lirimin e Alexander, me ambasadorin e SHBA-së në Izrael që tha se Uashingtoni shpreson se kjo sinjalizon “fillimin e fundit” të luftës.



Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë bën thirrje për t’i dhënë fund bllokadës së Gazës nga Izraeli, ndërsa palestinezët vuajnë nga kequshqyerja akute dhe mungesa e furnizimeve humanitare.