Zhvillimet e fundit në Palestinë këtë pasdite

Bombardimi i pamëshirshëm i Gazës nga Izraeli vazhdon me disa palestinezë të vrarë dhe të plagosur në të gjithë Rripin e Gazës, përfshirë tre fëmijë në Khan Younis dhe në Qytetin e Gazës.



Forcat izraelite gjithashtu nisën një sulm me dronë në Libanin jugor, duke vrarë të paktën një person, sipas raportimeve të medias.



Qeveria e rebelëve Huthi në Jemen thotë se sulmet amerikane në kryeqytetin Sanaa kanë vrarë të paktën dy persona dhe kanë plagosur 10 të tjerë, përfshirë dy gra dhe tre fëmijë.



Huthët pretendojnë një sulm me raketa në Bazën Ajrore Nevatim në shkretëtirën e Negevit, por ushtria izraelite thotë se e ka rrëzuar predhën.



Një delegacion i Hamasit është larguar nga Kajro pasi prezantoi “vizionin e tij për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që arrin një armëpushim, shkëmbim të të burgosurve, ndihmë dhe rindërtim”.

