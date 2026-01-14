Zhvillimet kryesore në Iran këtë mëngjes

Situata në Iran mbetet e tensionuar, ndërsa reagimet ndërkombëtare po shtohen pas protestave masive dhe përplasjes së dhunshme me autoritetet. Ja zhvillimet kryesore të ditës së sotme:
– Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shkroi në rrjetin e tij Truth Social se “NDIHMA ËSHTË RRUGËS”, duke njoftuar gjithashtu se ka anuluar bisedimet me Iranin.
– Televizioni shtetëror iranian pranoi raportimet për një numër të lartë viktimash nga protestat mbarëkombëtare dhe citoi Ahmad Mousavi, kreun e Fondacionit të Dëshmorëve, i cili fajësoi “grupe të armatosura dhe terroriste” për dhunën.
– Shërbimet e internetit vazhdojnë të jenë të ndërprera në Iran. Kompania Cloudflare raportoi se lidhja me internetin ka qenë e shkëputur për “mbi 120 orë – më shumë se pesë ditë”.
– Disa vende evropiane kanë thirrur ambasadorët iranianë për të protestuar kundër shtypjes së përgjakshme të demonstratave.
– Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se Brukseli do të propozojë “me shpejtësi” sanksione të reja ndaj Iranit për shkak të represionit ndaj protestuesve.
– Rusia, aleate e Iranit, dënoi atë që e quajti “ndërhyrje subversive të jashtme” në punët e brendshme të Teheranit, duke shtuar se kërcënimet amerikane për sulme të reja ushtarake janë “kategorikisht të papranueshme”.
– Grupi i armatosur Hezbollah në Liban, i lidhur ngushtë me Iranin, deklaroi se tubimet e mëdha pro-qeveritare të zhvilluara së fundmi në Iran “shprehën vullnetin e vërtetë të popullit iranian”.
Zhvillimet e fundit tregojnë për një përshkallëzim të krizës së brendshme në Iran dhe rritje të presionit diplomatik ndërkombëtar ndaj Teheranit. /mesazhi