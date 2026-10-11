Zhvillimi i ankthshëm: ç’dihet deri më tani për sulmet në aeroportin e Riadit

Një agravim situate aty ku nga çasti në çast rajoni mund të përzhitet nga flakët e luftës
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen tha se një “rakete e paidentifikuar” kishte goditur përsëri terminalin e pasagjerëve në Aeroportin Ndërkombëtar të Riadit të dielën.
Më herët të shtunën, Autoriteti i Aviacionit Civil Saudit tha se 12 persona u vranë dhe 309 u plagosën në të njëjtin aeroport King Khalid, mes përshkallëzimit të luftimeve në Jemen midis huthinjve dhe forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite.
Fluturimet janë pezulluar përkohësisht.
Në Uashington, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se vendi i tij po shqyrtonte bashkimin me sulmet saudite ndaj huthinjve.
Çfarë ndodhi në aeroportin King Khalid?
Drejtoria e Përgjithshme Saudite e Aviacionit Civil njoftoi se midis viktimave të shtunën pasdite ishin katër qytetarë sauditë, qytetarë të Bangladeshit dhe nga një qytetar i SHBA-së, Egjiptit, Jordanisë, Sirisë, Palestinës dhe Sudanit.
Administrata e përshkroi sulmin si një “agresion të hapur” kundër objekteve të aviacionit civil në vend.
Nga 309 personat e plagosur, disa janë në gjendje kritike.
Reuters, duke cituar dëshmitarë dhe burime të informuara, raportoi se u dëgjua një shpërthim i fuqishëm dhe se pasagjerët u evakuuan nga pjesë të aeroportit. Sipas këtyre akuzave, sistemi i paralajmërimit të hershëm saudit nuk reagoi para sulmit.
Cila pjesë e aeroportit u sulmua dhe sa dëme u shkaktuan?
Deklarata e Autoritetit të Aviacionit Civil nuk specifikoi vendndodhjen e sulmit brenda aeroportit, llojin e armës së përdorur apo shkallën e dëmit.
Megjithatë, korrespondenti i Al Jazeera-s në Riad, Badr al-Rubaian, tha se sipas informacionit që qarkullon, Terminali 3 u dëmtua, pas së cilës pjesë të çatisë së tij u shembën.
The Wall Street Journal raportoi, duke cituar zyrtarë sauditë, se objekti u godit drejtpërdrejt nga raketat. Associated Press citoi një zyrtar rajonal të thoshte se raketa goditi kompleksin e Terminalit 3 dhe 4, të destinuar për fluturime vendase.
Kush është përgjegjës për sulmin?
Autoritetet saudite nuk i emëruan autorët, ndërsa huthinjtë nuk e morën menjëherë përgjegjësinë për sulmin e së shtunës.
Megjithatë, AFP, duke cituar një burim diplomatik, raportoi se aeroporti u godit rreth orës 3 të pasdites sipas orës lokale nga një raketë e lëshuar nga huthinjtë.
Huthinjtë më parë kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në aeroport dhe i kanë paralajmëruar linjat ajrore të mos përdorin hapësirën ajrore saudite, të cilën e kanë përshkruar si një zonë të operacioneve ushtarake.
Sulmet vijnë ndërsa luftimet në Jemen përshkallëzohen, ndërsa forcat qeveritare, të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, po zhvillojnë një ofensivë për të rimarrë zonat që tani janë nën kontrollin e huthinjve pranë Detit të Kuq, përfshirë ngushticën Bab al-Mandeb.
Burime ushtarake qeveritare i thanë AFP-së se forcat e tyre kishin përparuar në zonë, por nuk kishin marrë kontrollin, ndërsa huthinjtë mohuan çdo tërheqje.
Çfarë do të ndodhë me fluturimet dhe kur do të rihapet aeroporti?
Të dhënat nga faqja e internetit FlightRadar24, të raportuara nga Reuters, treguan se të gjitha fluturimet për në Riad ishin devijuar ose anuluar në kohën e monitorimit.
Associated Press raportoi gjithashtu se faqja e internetit e gjurmimit të fluturimeve FlightAware kishte regjistruar të paktën 225 anulime në aeroport në 24 orët e fundit.
Kuwait Airways anuloi dy fluturime për në dhe nga Riadi, ndërsa Etihad Airways dhe Qatar Airways anuluan fluturime të shumta.
Autoriteti i aeroportit u bëri thirrje pasagjerëve të kontrollonin statusin e fluturimeve të tyre me linjat ajrore para se të niseshin për në aeroport. Autoriteti i Aviacionit Civil nuk dha një datë se kur do të rifillonin fluturimet.
Pavarësisht ndërprerjes së trafikut ajror, organizatorët e dy konferencave të mëdha të energjisë dhe investimeve në Riad konfirmuan për Reuters se do të vazhdonin sipas planit dhe kërkuan të siguronin pjesëmarrësit se ishin të sigurt.
A do t’u bashkohet Uashingtoni sulmeve ndaj huthinjve?
I pyetur për mundësinë e bashkimit të SHBA-ve me sulmet e udhëhequra nga Arabia Saudite ndaj huthinjve, Presidenti Donald Trump u përgjigj: “Mund ta bëjmë këtë, do ta shqyrtojmë.”
Ai shtoi: “Sapo mësuam për sulmin e fundit, kështu që do të marrim një vendim.”
Deklarata e Trump vjen pas një marrëveshjeje të shpallur në maj 2025, sipas së cilës Uashingtoni pezulloi operacionet ushtarake kundër huthinjve, ndërsa grupi në këmbim u zotua të mos sulmonte anijet amerikane në Detin e Kuq.
Reuters muajin e kaluar, duke cituar burime të paidentifikuara, raportoi se huthinjtë u kishin përcjellë zyrtarëve amerikanë gjatë një takimi në Muscat angazhimin e tyre ndaj marrëveshjes së armëpushimit dhe se nuk kishin ndërmend të sulmonin anijet amerikane.
Trump tha po atë muaj se huthinjtë kishin kontaktuar administratën e tij dhe kishin kërkuar që Shtetet e Bashkuara të qëndronin jashtë luftës në Jemen. /tesheshi