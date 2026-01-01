Zjarr në një festë të Vitit të Ri në resort skish në Zvicër, disa të vdekur

Disa persona kanë humbur jetën dhe të tjerë janë plagosur pas një zjarri që shpërtheu gjatë një feste të Vitit të Ri në një resort skish në Zvicër, njoftoi të enjten policia.
Ngjarja ndodhi në Crans-Montana, një nga zonat më ekskluzive alpine të vendit, e njohur për peizazhet që shtrihen nga Matterhorni deri te Mont Blanc. Zjarri shpërtheu në një lokal ku po zhvillohej festa.
Policia nuk ka dhënë ende një numër të saktë të viktimave apo të të plagosurve, ndërsa shkaku i zjarrit mbetet i paqartë. Hetimet janë në vijim.
Autoritetet kanë hapur një linjë ndihme për familjarët që kërkojnë informacion për të afërmit e tyre. Zona është mbyllur plotësisht për publikun dhe mbi Crans-Montana është shpallur ndalim fluturimi. Një konferencë për shtyp pritet të mbahet gjatë ditës nga policia dhe prokuroria rajonale. /mesazhi