Zjarri shkatërron shtëpi dhe shkolla në provincën Kalimantan të Indonezisë

Një zjarr masiv në Indonezinë qendrore ka shkatërruar dhjetëra ndërtesa, përfshirë shkolla dhe shtëpi, thanë sot zyrtarët, transmeton Anadolu.
Informacionet paraprake tregojnë se gjithsej 17 ndërtesa, përfshirë dy shkolla, u dogjën në provincën Kalimantan Qendrore, sipas gazetës shtetërore “Antara News”.
Autoritetet thanë se flakët u shkaktuan nga një qark i shkurtër elektrik dhe se zjarri u përhap më pas me shpejtësi, përfshirë përfundimisht dhjetëra struktura aty pranë.
Qeveria aktualisht po kërkon vende alternative për të siguruar që nxënësit të mund të vazhdojnë arsimin e tyre pas shkatërrimit të dy shkollave.
Zyrtarët thanë se po ngrihen strehimore evakuimi dhe kuzhina publike ndërsa po shpërndahen rroba për ata që janë prekur nga zjarri.