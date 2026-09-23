Zonja e Parë e Turqisë shpreson që thirrja e Presidentit Erdogan për paqe në OKB të jehojë në ndërgjegjen e botës

Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, shprehu shpresën se “thirrja e fuqishme” e Presidentit Recep Tayyip Erdogan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për një botë të bazuar në paqe, dinjitet njerëzor dhe drejtësi do të jehojë në ndërgjegjen e komunitetit ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Emine Erdogan e ndoqi nga salla e Asamblesë së Përgjithshme fjalimin e Presidentit Erdogan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, pasi së bashku kishin ecur nga Shtëpia Turke, ose Qendra Turkevi, drejt selisë së OKB-së.
“Erdogan, zëri i drejtësisë. Presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan iu drejtua njerëzimit nga foltorja e Asamblesë së 81-të të Përgjithshme të OKB-së. Shpresoj që thirrja e tij e fuqishme për një botë të ndërtuar mbi paqen, dinjitetin njerëzor dhe drejtësinë të jehojë në ndërgjegjen e komunitetit ndërkombëtar”, tha ajo në llogarinë e saj në rrjetet sociale.