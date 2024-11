Zonja e parë Erdoğan takon Sekretarin e OKB-së Guterres në COP29

Emine Erdoğan, bashkëshortja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres në Konferencën e 29-të të Palëve të Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara (OKB) për Ndryshimet Klimatike (COP29).

Gjatë takimit u diskutua lufta kundër ndryshimeve klimatike dhe çështjet mjedisore, veçanërisht puna për projektin Zero Mbetje iniciuar nga zonja Erdoğan.

Gjatë takimit, Zonja e Parë Erdoğan shoqërohej nga Ministri i Mjedisit, i Urbanizimit dhe i Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum dhe Presidenti i Fondacionit Zero Mbetje, Samed Ağırbaş.