Mesazhi i ajetit: “Fytyrat do t’i përulen të Gjallit, të Përjetshmit, Mbajtësit të çdo gjëje dhe, sigurisht, do të humbë ai që do të mbartë padrejtësi.”
Zoti nuk urren diçka më shumë pas idhujtarisë se padrejtësia.
Zoti i përgjigjet lutjes së atij që i është bërë padrejtësi edhe nëse është jobesimtar dhe kjo për shkak se Ai e do drejtësinë dhe e urren padrejtësinë.
Ibn Tejemije ka thënë: Allahu e ndihmon shtetin jobesimtar të drejtë ndaj shtetit mysliman të padrejtë!
Dikush i shkroi një letër Abdullah Ibn Omerit duke i thënë më shkruaj të gjithë dijen!
Ibn Omeri i shkroi duke i thënë: Dija është e shumtë por nëse mundesh ta takosh Allahun me shpinën të lehtë nga gjaku i njerëzve, barkun bosh nga pasuria e tyre, goja të mos prekë nderin e tyre dhe qëndro me grupin e myslimanëve, bëji këto dhe do jesh i shpëtuar!
Autor: Ed’hem Sherkavi
Përktheu: Mevlad Çollaku