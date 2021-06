Zyrtare: Zvicra kalon në fazën e eliminimit direkt

Zvicra e ka siguruar kalimin në fazën e eliminimit direkt falë rezultateve nga Grupi B dhe C.

Helvetikët përfunduan fazën e tyre të grupeve, derisa pritën që të dinin fatin e dy grupeve paraprake.

Në Grupin B, Belgjika e mbylli si lider me nëntë pikë, Danimarka, Finlanda dhe Rusia me nga tre, duke bërë që danezët të kalonin tutje.

Në anën tjetër, në atë C, Holanda si lider me nëntë, Austria me gjashtë, Ukraina me tre dhe Maqedonia e Veriut me asnjë.

Kështu, Zvicra që grumbulloi katër pikë, ishte ekip më i mirë se ai i vendit të tretë në Grupin B dhe C që e përfunduan me tre.