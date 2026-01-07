“Zyrtarët amerikanë thonë se bastisja për kapjen e Maduros në Venezuelë la rreth 75 të vdekur”

Qeveria amerikane vlerëson se rreth 75 persona u vranë gjatë një bastisjeje ushtarake që synonte kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, në Karakas, sipas The Washington Post, e cila citoi zyrtarë të njohur me çështjen, transmeton Anadolu.
Një zyrtar tha se vlerësimet sugjerojnë se midis 75 dhe 80 persona vdiqën në operacion, ndërsa një tjetër e vendosi shifrën në një minimum prej 67, thanë zyrtarët, të cilët folën në kushte anonimiteti, për gazetën. Vlerësimet përfshijnë anëtarë të forcave të sigurisë venezueliane dhe kubaneze, si dhe civilë të kapur në luftime.
Raportimi i mëparshëm nga New York Times tregoi se numri i të vdekurve nga operacioni ushtarak amerikan i së shtunës ishte rritur në 80, duke cituar një zyrtar të lartë venezuelian, dhe vuri në dukje se shifra mund të rritet më tej.
Më 3 janar, forcat speciale amerikane kapën presidentin venezuelian, Nicolas Maduro, në një bastisje natën në Karakas, duke e marrë atë në paraburgim mes sulmeve ajrore ndaj objektivave ushtarake.
Operacioni, i autorizuar nga Presidenti Donald Trump, rrjedh nga paditë federale të gjata që akuzojnë Maduron për narkoterrorizëm, trafik droge dhe korrupsion.
Më 5 janar, Maduro u paraqit në një gjykatë federale të qytetit të New Yorkut me pranga dhe një kostum portokalli, ku u deklarua se është i pafajshëm për akuzat.