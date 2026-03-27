Zyrtari izraelit: Të paktën pesë përpjekje për të shembur Al-Aksa-në

Marrëzia hebreje që s’njeh limit: Zoti jua ndaltë dorën nga ajo që duan të bëjnë!
Ish-Presidenti i Përkohshëm i Izraelit dhe Kryetari i Knesset-it, Avraham Burg, tha në një intervistë me Tucker Carlson se ka pasur të paktën pesë përpjekje për të shembur Al-Aksa-në. Ai zbuloi se këto përpjekje për të shembur Al-Aksa-në po kryhen nga grupe hebraike të linjës së ashpër.
“Të paktën pesë përpjekje për të hedhur në erë Xhaminë Al-Aksa, dhe nuk jam aspak i sigurt nëse ka më shumë. Këto grupe janë përpjekur ta largojnë Xhaminë Al-Aksa nga Mali i Tempullit që nga viti 1967.”
Burg shtoi: “Kjo do të thotë që kur merremi me këtë çështje, nuk ka aq shumë të bëjë me numrin e atyre që mbështesin largimin e xhamisë dhe rindërtimin e tempujve, por me angazhimin, vullnetin dhe fanatizmin e atyre që janë të gatshëm të veprojnë.”
Deklaratat e Avraham Burg vijnë në kontekstin e një fushate ekstremiste izraelite në rritje për të mbyllur Xhaminë Al-Aksa dhe për të parandaluar lutjet atje, paralelisht me thirrjet e intensifikuara për zbatimin e planeve talmudike që synojnë ndryshimin e status quo-së në faltore.
Politikanët dhe aktivistët izraelitë kanë përshkallëzuar retorikën e tyre të nxitjes në lidhje me Xhaminë Al-Aksa përmes platformave të mediave sociale kohët e fundit.
Politikani i krahut të djathtë dhe ish-anëtari i Knesset-it, Moshe Feiglin, shkroi në llogarinë e tij në Instagram: “Diçka shumë e mirë po na ndodh. Ne vazhdojmë të mbyllim Malin e Tempullit (Xhaminë Al-Aksa) dhe nuk ka pasur shpërthim apo kryengritje. Kjo do të thotë se ne jemi një fuqi rajonale.”
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, gjithashtu nxiti dhunën duke publikuar një video që dokumentonte shtypjen e palestinezëve që luteshin në rrugë dhe shtigje pranë Xhamisë Al-Aksa pasi atyre iu mohua qasja. Ai tha: “Ndër gjërat që kontribuan në qetësinë që mbizotëroi gjatë Ramazanit ishte emërimi i Avishai Field si komandant i distriktit të Jerusalemit… i vendosur, profesional, i fortë, inteligjent dhe kur protestuesit ta testojnë, do të shihni se çfarë ndodh.”
Shtypja e Izraelit ndaj Xhamisë Al-Aksa ka vazhduar që nga shpërthimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt, kur autoritetet njoftuan mbylljen e saj të plotë me pretekstin e parandalimit të tubimeve për shkak të masave të sigurisë, pavarësisht dënimeve të përsëritura nga vendet arabe dhe islame. /tesheshi