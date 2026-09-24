Zyrtarizohet meçi i shumëpritur, Fury bokson me Joshuan më 11 dhjetor

Tyson Fury dhe Anthony Joshua do të përballen më 11 dhjetor në një prej meçeve më të shumëpritura në historinë e boksit. Përballja do të zhvillohet në stadiumin “Principality” në Cardiff të Uellsit.
Dy ish-kampionët e botës në peshat e rënda më në fund do të përballen mes tyre, pas vitesh negociatash dhe përpjekjesh për ta realizuar këtë duel.
Fury, 36 vjeç, hyn në këtë përballje me bilanc prej 36 fitoreve, dy humbjeve dhe një barazimi, ndërsa 25 prej fitoreve i ka siguruar me nokaut. Humbjet e tij të vetme në karrierë kanë ardhur ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk, në dy përballje radhazi gjatë vitit 2024.
Joshua, 36 vjeç, ka bilanc prej 30 fitoreve dhe katër humbjeve, me 27 fitore me nokaut. Britaniku ka qenë dy herë kampion i unifikuar në kategorinë e rëndë dhe kampion olimpik në Londër më 2012.
Kjo do të jetë përballja e parë mes Furyt dhe Joshuas në ring, pavarësisht se prej më shumë se një dekade janë konsideruar ndër emrat kryesorë të gjeneratës së tyre në peshat e rënda.
Stadiumi “Principality” ka kapacitet prej rreth 74 mijë spektatorësh, ndërsa në organizime boksi kapaciteti mund të rritet edhe më tej. Joshua ka boksuar dy herë më parë në këtë stadium, duke mposhtur Carlos Takamin në vitin 2017 dhe Joseph Parkerin në vitin 2018.
Përballja Fury–Joshua pritet të jetë një nga ngjarjet më të mëdha të boksit gjatë vitit 2026 dhe do të transmetohet nga Netflix. Vlera e eventit është raportuar të jetë rreth 200 milionë dollarë.